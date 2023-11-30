六福半年純利9.4億歷來次高

黃金鉑金產品賣多55% 受惠通關後港澳市場的旅客及消費大增，加上黃金銷情暢旺，六福上半財年收入74.86億元，按年增長34.32%，金價高企帶動黃金及鉑金產品熱賣，半年銷售增長55.44%至48.61億元，遠跑贏定價首飾的銷售增長9.3%。集團整體的毛利率增長1.7個百分點至27.8%，經營溢利率亦改善0.5個百分點至15.2%。

作為主要增長動力的零售業務，上半財年進帳60.29億元，按年增長逾55%，分部溢利更大增1.37倍至6.62億元。當中以港澳及海外分部表現最為強勁，香港及澳門零售收入分別按年增長57.4%及1.42倍，集團指香港同店銷售已回到疫情前水平。

內地市場方面，由於宏觀經濟仍未見起色，上半財年同店銷售跌3.9%，但是電子商務收入增長逾三成至8.73億元，帶動分部零售收入增長近24%至12.86億元。不過，內地分部整體依然少賺5.94%，至5.61億元，主要是內地鑽石產品需求疲軟，拖累批發業務收入減少23.12%至8.45億元，品牌業務收入亦減2.3%。

集團上半財年淨增184間店舖，當中淨增130間「六福」店及淨增54間內地副品牌或副產品線店舖。集團又稱，港澳市場的消費勢頭於回顧期後仍能維持，並受惠於低基數效應，10月及11月首3周的同店銷售增長超過50%。

全年業績望再闖高峰 至於內地市場則接近持平，包括自營店及品牌店，若單計11月首3周更錄雙位數字升幅，在港澳的旅遊業及宏觀經濟持續改善下，預期可令其業務維持良好增長勢頭，加上第三財季的低基數效應及預期受惠於營運槓桿效益，期望於本財年業績超越疫情前表現，並「再闖高峰」。

倫敦現貨金昨亞洲時段曾高見每安士2,052.13美元，升11.13美元；之後回軟，見2,039美元。

六福股價走勢