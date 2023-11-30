《明報》母企世華季蝕1705萬

業績公告顯示，世華上季港台出版及印刷業務營業額按年倒退19.13%至976.7萬美元，其中報章、雜誌、書籍及數碼內容銷售額按年跌19.08%至314.1萬美元，廣告收入按年挫19.15%至662.6萬美元。管理層歸因於成本上漲及利率高企削弱企業及消費者意欲。

另一方面，上季馬來西亞出版及印刷業務的營業額按年倒退11.92%至1,670.9萬美元，除所得稅前分部溢利按年瀉98.93%，僅2.1萬美元；北美出版及印刷業務營業額則按年倒退0.39%至177.1萬美元，並再錄除所得稅前分部虧損98.3萬美元。

總結9月底止6個月，世華虧損491.4萬美元，不派中期息；期內港台出版及印刷業務之除所得稅前分部虧損為312.7萬美元，原因包括成本上升及不再享有政府補貼，報章、雜誌、書籍及數碼內容銷售額按年跌15.44%至562.6萬美元，廣告收入按年跌11.17%至1,321.4萬美元。

萬華媒體同期虧損增47% 集團所有出版及印刷業務的營業額按年倒退10.79%，主要由於廣告商憂慮全球經濟可能衰退，更審慎管理廣告開支；同時警惕地緣政治緊張局勢可能影響人們的旅遊信心，繼而影響旅遊業務。