大快活賺3631萬 派息削38%

業績公告顯示，集團上半財年收入15.58億元，按年多4.23%；整體毛利率改善0.22個百分點至約9.4%。作為大本營的香港市場貢獻14.6億元收入，按年僅增3.03%；分部僅賺5,051.5萬元，按年跌26.43%。

大快活執行主席羅開揚形容，香港市場仍處於復甦的階段，集團期內表現令人滿意，除了推出多項措施成功吸引和留住顧客，有效的營運成本管理，以及一系列具成本效益的數碼化措施，讓大快活在淡市中仍表現穩定。

大快活品牌仍然深受市場愛戴及認可，且集團並無借貸，現金狀況穩健，前景亦非常樂觀，而且「市場愈趨重視物超所值的餐飲體驗」，預期下半年表現依然穩健。

短期研吸目標客 增利潤率 香港餐飲業普遍面臨晚市人流冷清的難題，羅開揚坦言，自疫情以來，特色餐廳受香港用餐趨勢改變所影響，隨着外出用餐顯著減少，為主要經營晚市餐廳帶來挑戰，正密切關注市場趨勢，並致力控制成本。為進一步鞏固晚市業務，未來數月積極發揮創意，吸引更多目標顧客群，以帶動業務增長。短期內，集團的香港業務將專注於提高利潤率，擴大目標顧客群及提升供應鏈效率。

他續指，期內研發和推出多款具吸引力的晚市新產品，針對健身人士等具高增長潛力的顧客群，推出「食得夠GYM」雞胸套餐，且配以生酮選項，推動銷售及提高目標客群對品牌的認識。集團的「健身愛好者」及「咖啡店愛好者」細分市場計劃已取得出色的成果，未來將以類似手法去吸引年輕顧客群，並提升大快活品牌的「年輕」形象。

擴大灣區業務 預告開新店 此外，雖然人力成本仍存在挑戰，但數碼及自動化措施正積極發揮作用，而且租金已穩定下來，讓集團能爭取更佳的租賃條款，另期內食物成本顯著降低。截至9月底，集團在香港共經營144間大快活快餐店，較3月底少3間；特色餐廳則維持在10間。

反觀內地市場收入增長24.18%至9,481.2萬元，佔總收入約6%；賺47.7萬元，扭轉上年同期虧損432.6萬元的頹勢。

集團明言對內地前景樂觀，即使整體經濟表現放緩且消費減少，期內同店銷售有雙位數增長，將繼續迅速擴展大灣區業務，並已準備就緒於該區實現增長及提升盈利能力。截至9月底，在大灣區有24間分店，較3月底多兩間，預告未來數月繼續在大灣區尋找合適地點開設分店。

大快活中期業績摘要