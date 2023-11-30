美明年5月逾五成機會減息 道指高開

市場憧憬美國明年進入減息周期，美股3大指數周三早段做好，道指升100點，報35,517點；標指升30點，報4,585點；以科技股為主的納指升130點，報14,412點。

芝商所FedWatch顯示，交易員透過利息期貨押注減息機率在明年5月開始超過50%，即估計當局最快5月減息。著名對沖基金經理、Pershing Square創始人阿克曼估計，聯儲局最快明年首季掉頭減息，指目前情況是通脹下降，減去通脹的實際利率卻持續上升，若不盡快減息，美國經濟確實有「硬着陸」的風險。

美上季經濟增長上修至5.2% 美國商務部則公布，當地第三季國內生產總值（GDP）以年率計的按季增速上修0.3個百分點至5.2%；儘管消費的增速下修至3.6%，但私人投資大增10.5%，連房屋亦升6.2%。

經合組織（OECD）不反對美國經濟增長來年將會放慢，但上調今年及明年預測0.2個百分點，現換言之只會由2.4%降至1.5%，遭下調的反而是今年全球經濟增長預測，降0.1個百分點至2.9%，明年預測維持2.7%不變，2025年為3%。該組織指，儘管全球「軟着陸」是其基本預測，但不應視作理所當然。

企業消息方面，連鎖「一美元店」Dollar Tree輕微下調明年1月底止本財政年度的收入指引，降到305億至307億美元，在調高全年每股盈利指引下限至5.81美元之際，調低上限至6.01美元，展望遜預期，被外界解讀為通脹削弱消費者購買非必需品意欲。公司10月底止上財季收入按年增5.37%至173.09億美元，同遜預期；純利按年下滑20.56%至2.12億美元。

GM擬加快回購 提高派息 反觀通用汽車（GM）不但維持今年全年盈利指引，更宣布100億美元的「加快股份回購」計劃，並打算明年把季度股息調高33.33%至12美仙，即使預告早前罷工會帶來93億美元開支，股價早段曾漲11.73%。

另外，據報蘋果公司（Apple Inc.）已向高盛提出結束信用卡及儲蓄戶口業務的方案，於12至15個月內終止雙方合約，暫時未知Apple方面會否找別的金融機構合作，或者大幅修改其金融產品。Apple進一步提高服務收入、高盛搶攻消費者金融業務的路途受阻，但兩企股價早段靠穩。