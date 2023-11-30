美匯今月恐創年內最大跌幅 人幣漲

在美國聯儲局最新地區經濟報告《褐皮書》出爐前夕，美元匯價跌勢進一步加劇，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數昨曾低見102.47，觸及逾3個月低位，令11月份即將邁向一年來最大單月跌幅，卻提振非美貨幣趁勢收復部分失地。由官方開出的人民幣中間價更報7.1031兌每美元，兩連升，為今年6月6日以來近半年高位。

每百Yen兌5.31港元 一向被視為知名鷹派代理的聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）周二暗示，未來數個月可能降息，令市場押注美國利率已見頂的說法。資深金融市場分析師Kyle Rodda表示，沃勒的態度變得稍微溫和，或意味聯儲局理事會成員的普遍共識除了利率可能已見頂外，甚至有可能在明年下調利率。

由於美元漲勢回吐，人民幣在岸及離岸價昨雙雙一度升穿7.12關，均刷新逾5個月來高位。周三在岸價高開逾300點子，曾高見7.1185，下午4時30分收報7.1246，按日升273點子或0.38%；離岸價升幅亦見收窄，由高位7.1126回落，並在7.128左右徘徊。

同時，美匯指數主要成分比重日圓亦在早段表現強勢，昨曾升0.54%至146.68兌每美元，創近3個月來新高，每百日圓兌港元報5.31算。但滙豐銀行經濟學家指，日圓仍是今年迄今為止表現最差的十國集團（G10）貨幣，料圓匯將在當前水平附近盤整至年底。

日本央行審議委員安達誠司表示，現在開始討論結束央行的負利率政策還為時過早，又指早期迹象或顯示薪資及通脹循環正出現，但條件還不充分，亦不足以就退出超寬鬆貨幣政策展開辯論。

港元拆息個別發展 港元拆息昨續個別發展。與樓按相關的一個月拆息連升9日至5.65946厘，再創逾16年新高。惟反映銀行資金成本的3個月拆息終止8連升，報5.73083厘，微跌0.1點子；隔夜拆息連續兩日顯著向下，再跌逾21點子至4.68048厘，創近兩周低；一星期及兩星期拆息亦兩連跌，各挫7.1點子及5.9點子。