恒大：未收索償訴訟通知 股價挫一成
恒大昨指，將諮詢法律意見以維護公司合法權利，並將適時就上述訴訟的任何重大進展刊發進一步公告。昨日該企股價收報0.224港元，急挫一成，連跌4個交易日，累跌18.54%。反觀恒大物業結束3連跌，逆市轉升1.12%。
奧園債務重組獲通過
至於周二如期召開計劃債權人會議的中國奧園(03883)又過一關，昨開市前公布兩個計劃分別取得佔有表決權金額79.11%及88.31%的出席債權人投票贊成其重組方案，意味着奧園境外債務重組獲得通過，待相關法院聆訊裁決後正式生效，奧園表明將尋求境外不同法院的批准，包括香港法院定於明年1月8日進行的兩場聆訊。消息刺激該企股價早段最多彈升26.14%至0.275港元，全日升幅則收窄至11.92%。
近期中國多部門對房地產行業頻頻釋出暖意，國際機構惠譽評級亦指，中國政府擬向數家大規模房企提供融資支持，並改善一些大型民營房企融資渠道的計劃，繼續釋放政府穩樓市的政策信號。不過，該機構預計，內銀新增地產貸款將具有高度選擇性，除非政府表示更明確的支持態度。目前尚未知正在擬定的房企「白名單」是否將納入已出現流動性風險的民營房企，故重申若沒有更明確的政府支持背景下，受困房企獲得大規模銀行信貸的可能性仍較低。
惠譽料內地樓市續疲
雖然內地一手樓銷售額於9月及10月的按年降幅收窄，但就業與收入前景尚未明朗的背景下，惠譽指，樓市買家的情緒將持續疲弱。此外，鑑於更多房企面臨流動性趨緊，樓市買家對民營房企能否按時、保質交樓的擔憂，恐續令房地產市場承壓。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：