恒大：未收索償訴訟通知 股價挫一成

近期中國多部門對房地產行業頻頻釋出暖意，國際機構惠譽評級亦指，中國政府擬向數家大規模房企提供融資支持，並改善一些大型民營房企融資渠道的計劃，繼續釋放政府穩樓市的政策信號。不過，該機構預計，內銀新增地產貸款將具有高度選擇性，除非政府表示更明確的支持態度。目前尚未知正在擬定的房企「白名單」是否將納入已出現流動性風險的民營房企，故重申若沒有更明確的政府支持背景下，受困房企獲得大規模銀行信貸的可能性仍較低。