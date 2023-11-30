永久離港申領MPF宗數季飆19% 涉款兩年高

強積金季度報告顯示，今年第三季以「永久離開香港」為由申領強積金（MPF）的宗數為8,700宗，按季升1,400宗或19.17%，按年計多100宗或1.16%，與2021年第四季相若，涉及金額為22.13億元，也是2021年第四季之後新高。

另外，截至9月底止6個月，強積金年率化淨內部回報率（IRR）為負4.1%，承接之前兩個年度的負回報，而6月底止3個月的內部IRR只是負1%，第三季表現之劣可見一斑。

內部IRR是積金局使用的回報指標，特點是計入了供款及提款。事實上，若參考對上一份季報，可得出強積金上季淨投資虧損超過300億元，因此2000年12月1日強積金成立至今年9月30日的內部IRR僅得2.2%，比6月底的數字跌0.3個百分點，同期年率化綜合消費物價指數（CPI）變幅為1.8%，即僅跑贏通脹少許。如果考察9月底止5年或10年，列出的6種基金類別，更是無一跑贏通脹。