恒指4日插917 穿萬七

恒生指數昨日高開4點，報17,359點，連續第4日開市價成為全日高位，其後沽壓加大，最多插472點，低見16,881點，逼近一個月前低位16,879點，最終收市跌360點或2.07%；國企指數收報5,818點，跌138點或2.3%；科技指數收報3,910點，挫90點或2.25%。

成交增37% 北水又沽貨 全日成交額按日急增約37%，至1,302.67億元；「北水」連續兩日沽貨，「港股通」單日淨走資8.17億元，累沽38.71億元。

美團預計第四季外賣業務增長放緩，昨日甫開市即插穿「紅底」，最多挫12.52%，至90.1元的逾3年半新低，收報90.45元，跌12.2%，是表現最差恒指及科指成分股，單一股份拖累恒指走低115點，相當於周三點數跌幅約31%， 全日成交額達192.28億元。

Naspers半年掟1%騰訊 儘管美團計劃回購最多10億美元股份，仍遭多間大行下調目標價，其中摩根士丹利狠劈目標價三分之一，至120元，投資評級降至「與大市同步」，直言內地消費恢復較預期慢，為其核心本地商業業務帶來不確定性，到店、酒店及旅遊業務競爭持續，加上新業務止虧時間表具不確定性，下調美團2024年及2025年全年毛交易總額預測增長至16%及14%。

高盛同樣看淡美團未來兩年經營狀況，下調今年至2025年收入預測1至5%，經調整溢利預測9至14%，主要基於餐飲外賣業務假設修訂，以及新業務收入增長及虧損縮減放緩，並將目標價下調14.14%至176元，維持「買入」評級。

美團昨日表現差絕一眾藍籌股。 港股愈跌愈深 美團最新投資評級及目標價