券商點股：京東方精電盈利能力看俏
期指結算前夕，大市好淡爭持，繼續板塊輪動，汽車零部件股有逆市表現。京東方精電(00710)為內地領先的汽車顯示屏生產商，其股價自10月底的年內低位回升逾30%，反映市場已消化其中期業績倒退的負面影響，正憧憬未來將受惠於電動車的快速增長。
京東方精電主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示屏製造產能，以及薄膜電晶體（TFT）及觸控屏顯示模組裝配產能。母公司為京東方，一家領先的半導體顯示技術供應商。公司為京東方唯一車載顯示及系統營運平台，在大中型顯示屏模組方面、汽車智能座艙顯示屏處全球領先地位。
公司中期盈利按年倒退19%至2.02億元，主因價格調整及成都新廠房的額外成本，收入按年上升8%至52.1億元，增長主要受惠於TFT及觸控屏顯示模組生產能力的提升，以及內地新能源汽車市場整體產銷量增加。
新廠營運增規模效益
期內，汽車顯示屏業務及工業顯示屏業務的收入佔比約分別為88%及12%。當前，駕駛艙內對更大、更多顯示器的需求不斷增加，預期至2026年內地市場規模達1,000億元人民幣，京東方精電料是直接受惠者。
當成都新廠房提升產能，且展現規模效益，公司的盈利能力將增強。現價計，該股預測市盈率12倍，估值不昂貴。投資者正憧憬明年電動車景氣度持續，預期該股仍處反覆上升軌，建議候8元水平吸納，中線上望10元，支持位7.2元。
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