簡訊一覽
●優品360(02360)截至今年9月底止半年賺1.1億元，按年升34.84%；每股盈利11.1仙，中期息每股8仙。
●華廈置業(00278)截至今年9月底止半年蝕4,258.52萬元，去年同期錄盈利314.78萬元，即按年盈轉虧；每股虧損0.35元，中期息每股11仙。公司股份仍在停牌。
●星光集團(00403)截至今年9月底止半年賺687萬元，按年下跌22.91%；每股盈利1.36仙，中期息每股一仙。
●安保工程(01627)截至今年9月底止半年賺6.213.4萬元，按年增長24.76%；每股盈利3.11仙，不派中期息。
●國泰君安(02611)公告，賀青因工作調動申請辭去董事長、董事以及公司擔任的其他一切職務。在新任董事長任職之前，副董事長王松履行董事長之職責。
●民生區商場舖持貨十多年有錢賺。馬鞍山富寶花園商場一樓單號迷你舖，面積約130方呎，以約88萬元登記易手。物業於2010年僅以約41萬元購入，相隔約13年升值逾1.1倍。葵涌廣場地下商場單號舖，面積約713方呎，亦以約1,500萬元沽，該舖同於2010年購入，舖價也漲約50%。
●未補價第二市場公屋減價吸客。祥益黃文樂表示，屯門良景邨良傑樓高層4室，實用面積約375方呎，減價20萬元，獲綠表客以130萬元購入，呎價約3,467元。世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺華明邨耀明樓中層4室，放盤兩個月，減價約10.9%，獲外區綠表客以238.8萬元承接上車，呎價約4,883元。
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