●民生區商場舖持貨十多年有錢賺。馬鞍山富寶花園商場一樓單號迷你舖，面積約130方呎，以約88萬元登記易手。物業於2010年僅以約41萬元購入，相隔約13年升值逾1.1倍。葵涌廣場地下商場單號舖，面積約713方呎，亦以約1,500萬元沽，該舖同於2010年購入，舖價也漲約50%。