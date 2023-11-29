富臨6個月純利挫75%

富臨上半財年收入8.93億元，按年增長約16.9%；毛利率72.1%，按年增2.5個百分點。「富臨」系列品牌進帳3.55億元，按年增22.51%；「陶源」系列品牌亦增近兩成至一億元。「概念線」系列進帳3.82億元，按年增長15.52%。

覓位置開超市美食廣場 截至9月底，集團在港經營104間餐館，「富臨」及「陶源」系列品牌分別佔15間及7間，另有82間「概念線」系列餐館、5間美食廣場、6間超市，及於內地經營3間餐館。

集團表示，未來將續於民生區域尋覓合適位置，開設更多超市及美食廣場，並拓展「概念線」品牌系列，增強悠閒餐飲組合。此外，將繼續適時審視營運策略、餐館人流及生意額等，以調整餐館組合，將集團打成多元化飲食王國，以滿足顧客需求。