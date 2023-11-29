旺旺不派息 股價連跌３日
大型食品及飲料製造商中國旺旺(00151)公布，截至今年9月底止半年純利17.32億元（人民幣‧下同），按年回升8.53%；每股盈利為14.58分，卻罕有不派息。該企指，一直以來以股東利益最大化為目的，在考慮所有相關因素包括外部和內部之後，以審慎方式執行其派發現金股息和進行股份回購的政策。董事會將會在適當時候考慮並決定是否建議派發末期股息，同時可能會在適當情況下進行股份回購。
旺旺周二午後股價反覆下行，收市跌0.64%，報4.63港元，連挫3個交易日。回顧上半財年，該企毛利率達45.2%，按年升2.4個百分點，主因持續優化產品結構及部分大宗原物料單價回落；營業費用率亦因供應鏈持續優化及渠道費用管理得宜，按年降0.3個百分點至26.2%，帶動整體營運利潤大升19.47%，高達24.75億元。
海外收入高雙位數增長
受惠持續的產品創新和研發投入，旺旺近5年內推出新品佔收益近雙位數百分比，今年上半財年總收益112.74億元，按年升4.78%。旗下海外業務收入實現高雙位數百分比增長，以亞洲和美洲收入增速較顯著。在下半財年，該企將不斷推動新興渠道和海外市場的擴展。
值得留意是，9月底止旺旺平均員工人數僅約3.88萬人，較今年3月底止年度平均人數減少2,342人，主要是淡旺季用工需求差異所致。流動資金方面，9月底的總借款約76.3億元，比半年前增22.87億元，其中，人民幣借款佔總借款近85%，因考慮到美元借款利率持續上升，以人民幣借款置換美元借款。
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