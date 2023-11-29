大家樂賺兩億 增派息

首席執行官羅德承表示，這次中期派息增加反映管理層對於業務前景的信心，期望全年盈利表現維持，希望屆時「派多少少」，短期目標乃讓派息逐步回到疫情前水平。他又表示，復常後經營環境穩定，至少沒有防疫措施造成的擾亂，期望今年全年利潤率回到中單位數，未來一兩年回到疫前的高單位數。

港人北上消費影響大 大家樂上半財年收入按年增長約一成至43.18億元，毛利率改善3.3個百分點至12.1%。貢獻約六成的香港速食餐飲業務收入增長9.25%至25.65億元，大家樂及一粥麵同店銷售各增5%及8%。香港的休閒及機構餐飲分部收入各增8.47%及20.96%。

然而，愈來愈多港人喜愛北上消費是不爭的事實。羅德承坦言，10月份的銷售，特別是夜市及周末時段明顯較8、9月差，只是速食餐飲的影響不及休閒餐飲明顯。再者，隨着各大院校開學，機構飲食業務有明顯改善，生意能夠補回休閒業務的壓力，對全年表現有信心。

他續指，目前晚市表現還沒回到疫情前，又謂之前重陽節假期有大量港人北上消費，當時市場確實較為淡靜，估計聖誕餐飲市道有壓力。另他透露，暫時公司收到頗多機構查詢，公司也有主動出擊，希望確保聖誕的銷售。

在開店方面，他坦言，不會積極開拓香港休閒餐飲，而是在現有基礎上做好銷售，至於香港速食餐飲業務計劃下半財年增加兩家新舖。

集團在內地市場開拓更進取，羅指，以大家樂10月底在內地逾160家店舖，盈利基礎較疫前更為紮實。雖然內地顧客消費轉審慎，他對下半財年表現審慎樂觀，集團未來繼續在大灣區擴張，羅氏又期望每年淨增10至20家內地店舖。內地業務上半財年收入按年增逾13%至7.74億元。

「未見太大加價空間」 此外，大家樂人工成本上半財年升約一成，羅稱人工確實比較高，公司會善用人手，把資源集中在比較賺錢的早、午時段，以擴大銷售，並在淡靜時段削減一些人手。

面對成本增加，他承認看不見有太大的加價空間，目前會在餐單着手以維持毛利率表現，惟強調集團不是坐以待斃，疫情期間不斷提升競爭力，有信心團隊可克服。

大家樂中期業績摘要 大家樂股價走勢