歐舒丹半年少賺45% 銷售淨額增近兩成

在華雙十一生意插7% 集團副主席兼行政總裁賀康祖表示，今年內地「雙十一」形勢較為嚴峻，儘管折扣較好，銷售仍錄負增長7%，高端市場下滑嚴重，坦言內地復甦尚不確定，消費者信心仍不足，市場仍面臨挑戰，惟料情況將會改善，未來幾年內在三線城市每年新增15至20家商店。

儘管期內毛利率按年跌1.86個百分點，但仍維持78.34%的高位，主要由於Sol de Janeiro及ELEMIS等批發銷售佔比較高的品牌銷售貢獻較高；經營溢利降11.79%至7,676.2萬歐元。

業績提到，Sol de Janeiro繼續保持強勁的勢頭，銷售於期內按固定匯率計算增長188.8%，在所有地區均錄得3位數增長，經營溢利率達到28.9%，成集團第二大品牌，佔集團銷售淨額25.2%。至於ELEMIS，銷售期內按固定匯率計算增長7.6%，在英國實現雙位數增長，在美國的電子商務渠道繼續增長良好，而在內地的銷售增長更超過200%。