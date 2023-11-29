阿里健康135億購母企醫健項目權益

盈利飆1.7倍 毛利率升 同日，阿里健康公布，截至今年9月底止半年純利4.45億元（人民幣‧下同），按年大增1.74倍，並透露在雲基建領域，將在監管部門的指導下展開醫療垂直領域人工智能（AI）大語言模型的研究。

期內，集團收入129.56億元，按年增長12.65%；經調整後利潤淨額為6.42億元，按年增長82.73%；每股盈利3.3分，不派中期息；毛利率為22.14%，按年上升2.13個百分點。公告指出，基於精細化營運和數碼化升級所帶來的定價能力的提升和經營效率的優化，以及醫療健康服務流程和產品體驗升級所帶來的用戶平台購藥心智的加強，集團盈利能力大幅提升。

天貓健康平台作為內地領先的健康消費入口，截至9月底已經服務於超過3.2萬商家，按年增加逾4,000個，服務品類擁有超過6,400萬個庫存單位（SKUs），按年增加逾1,600萬個，人均年度健康品購買頻次及消費金額亦持續攀升。

截至9月底，線上自營店的用戶會員數量已達7,700萬，按年增長21%。截至9月底，與集團簽約提供在線健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計超過21萬人，按年增逾3萬人。集團稱，將依託領先的數字技術和數字運營能力，以「雲基建」為基礎，「雲藥房」為核心、「雲醫院」為引擎，提供普惠便捷和高效安全的醫療健康服務。

該股昨日收報4.66港元，升0.22%。同日集團公布，朱順炎辭任首席執行官，而執行董事沈滌凡已獲委任為首席執行官，兩者均於昨日營業時間結束起生效。