國泰傳購6架空巴貨機涉156億

有指國泰原本在今年較早前曾傾向訂購美國波音公司的777-8F貨機來取代退疫飛機，惟管理層押後幾個月後才作決定，如今傳來選購空巴的貨機。本報向國泰查詢購新飛機事宜，獲回應指公司將繼續評估新一代貨機的潛力，包括額外運力以及為顧客及股東創造價值等條件，目前仍對不同的方案抱持開放態度。該企昨就此公告，正就可能購買貨機進行磋商，目前尚未達成協定。

下月引入Disney+內容 今年香港從疫後復常，國泰亦着力推廣業務。公司發新聞稿指，12月起將引入迪士尼串流平台Disney+的內容，成為亞太區首家於機上娛樂增添該平台原創內容的航空公司。公司擁有亞太區庫存量最大的機上電影和電視庫，每架飛機的所有座位均配備椅背娛樂系統。

大摩削目標價 仍籲增持 投資銀行摩根士丹利發表報告，看好該企業盈利處於上升周期，將2023至2025年淨利潤預測分別上調1.5%、1.2%和下調1.7%。惟該企管理層的目標是在2023年底前贖回50%的優先股，並在2024年7月前全部贖回，這暗示普通股股東今年重新獲派股息機會下降。故該行削國泰股價目標12.5%，至10.5元，維持「增持」投資評級。

美銀證券則重申國泰「買入」評級，目標價10.7元。該行稱，管理層對疫後盈利復甦有信心，在下半年盈利提升和有機會重新派息的正面催化下，認為目前一倍帳面價值的估值吸引。國泰股價昨日收報7.85元，跌2.12%。