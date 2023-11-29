美團經調整純利漲62%

美團的美國預託證券（ADR）於周二美股早市折合報99.33港元，較港股收市價低3.56%。從數據來看，今次公布的業績表現整體算是不錯。集團董事長王興說︰「得益於在服務零售和商品零售的持續創新與投入，本季度業務繼續取得了穩健增長。」截至上季末，美團的年活躍交易用戶數、年度活躍商家數和用戶購買頻率均創下歷史新高。

核心本地商業利潤率降 從業務分項數據來看，集團的核心本地商業（包括餐飲外賣、美團閃購、到店、酒店及旅遊業務）於上一季度收入為576.91億元，按年升24.52%；該業務的經營溢利亦按年升8.3%至100.95億元。季內，即時配送交易數量達到61.79億單，按年增長22.97%。

其中，餐飲外賣單日的訂單峰值突破7,800萬單，美團閃購單日的訂單峰值突破1,300萬單，均維持強勁的增長勢頭。

不過，核心本地商業上季的經營利潤率實際上有所下降，按年減少2.6個百分點，降至17.5%。集團解釋，利潤率的下跌主要是「由於較高的補貼率」。這種說法亦驗證了近來市場對於中國正在經歷「消費降級」，即在作出消費決定時傾向於廉價商品及服務的趨勢。

新業務經營虧損縮24% 至於新業務方面，收入按年增長15.25%至187.75億元，增長甚至不及核心本地商業。被歸類為新業務的有包括美團優選、美團買菜、共享單車、網約車等，這些業務過去有着非常急速的收入增長，但亦相當燒錢。而在上一季度新業務的經營虧損為51.11億元，按年收窄24.5%。換言之，集團用收入增長減速為代價，換取了經營虧損的減少。

雖然王興在業績會議上提到，明年消費需求有望逐漸復甦，但近期整體大市表現低迷，明顯是對於宏觀經濟前景有所顧慮。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城指出，美團於周二業績放榜前出現大成交下跌，明顯不單止是散戶在沽貨。他認為，市場對於中國消費的擔憂未消退，並關注未來行業競爭會否更加激烈，建議持貨的投資者留意100港元的關鍵位，若然失守則要考慮減倉。

美團上季業績摘要 美團股價向下尋底