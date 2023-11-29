BIS：抗通脹仍路遙 道指早段反覆

隨着近月歐美通脹數據回落，市場正在憧憬加息周期結束，貨幣政策未來逐漸從緊縮走向寬鬆。不過，國際清算銀行（BIS）總裁卡斯滕斯（Agustin Carstens）表明，未來一段時間將處於高通脹、低增長的環境，直指「抗通脹將會是一條漫漫長路」。

他指出，各國在新冠疫情期間的刺激政策力度過大，加上俄烏戰爭推高大宗商品價格，導致2021年通脹快速飆升；雖然環球央行已迅速應對，致力將通脹控制在2至3%的目標區間，但目前核心通脹仍然偏高，相信經濟活動將「無可避免地減慢，令經濟快速反彈並不容易」。

歐央行有望開始縮表 另邊廂，歐洲央行行長拉加德表明，雖然通脹壓力正在放緩，但中長期而言，穩定物價的工作仍未完成。她又透露歐洲央行可能會開始討論結束1.7萬億歐元規模的緊急抗疫買債計劃，意味着歐洲央行有望開始「縮表」。英倫銀行高級官員亦表示，有需要把貨幣政策維持在「限制性」水平一段長時間。

值得留意的是，卡斯滕斯認為，亞洲在應對宏觀經濟挑戰方面有着一定的優勢。他指出，在亞洲金融危機後，亞洲各國政府建立穩健、宏觀的金融政策，以確保金融體系穩定，同時有助應對疫情後的高通脹環境。

美消費信心指數勝預期 各大央行齊聲「放鷹」後，美股周二早段反覆偏軟，道指曾跌21點，報35,312點；標指跌9點，報4,540點；以科技股為主的納指跌26點，報14,214點。

其他數據方面，美國9月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.67%，符合市場預期；11月諮商會消費者信心指數報102，高過市場預期的101。

另外，聖路易斯聯儲銀行發表的研究報告顯示，聯儲局手上持有的大量美國國債，因為「縮表」而需要以低於買入價的方式蝕錢出售，相關損失已達到1,204億美元，這些損失需要到2027年中期才能夠完全彌補，即大約要等4年時間。在此之前，有研究估計聯儲局到2025年才能夠重新產生盈利。