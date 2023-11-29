滙豐籲警惕西方衰退風險

Joseph Little建議投資者採「防守性增長」策略。

雖然市場預期美國經濟有望「軟着陸」，但滙豐投資管理環球首席策略師Joseph Little憂慮，投資市場對宏觀情況過度樂觀，並認為西方經濟衰退的風險上升，而通脹將進一步放緩，在「利率的問題」下，投資者現時有必要採取「防守性增長」策略。

他解釋，在消費及企業利潤強勁的推動下，今年經濟增長保持穩健，但預期明年勞動市場轉弱、消費者儲蓄耗盡及企業利潤未如理想，增長前景或較艱難，預料明年可專注於發掘環球固定收益領域的投資機會，看好西方債券及證券化債務具有吸引經風險調整回報，新興市場則看好印度及墨西哥債市，同時偏好波幅較低的股票，例如日本、質素因子、基建及房地產。

料聯儲明年次季減息 滙豐投資管理又預期，美國通脹將在明年持續回落，到明年底或2025年初或降至2%，而美國聯儲局將在明年第二季首次減息，全年的減息幅度將超過市場預期。

另外，滙豐及渣打成為首批參與數碼人民幣業務的外資銀行。滙豐中國官微宣布，自10月19日起，該行借記卡持有人可登入「數位人民幣」應用程式，透過錢包營運機構的數位人民幣錢包，進行金融卡的綁卡及解綁，並可透過數位人民幣錢包進行充值、兌回及消費等交易。

渣打則表示，渣打中國透過城銀清算服務公司，接入數碼人民幣互聯互通平台，開始為客戶提供數碼人民幣兌換，包括充值和兌回等相關業務。