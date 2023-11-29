商湯遭沽空機構狙擊 股價挫

涉誇大收入 公司指無依據 灰熊引述兩宗法庭案件指，商湯直接或通過中間商向客戶提供資金，相關資金又用於從商湯購買商品，而商湯可能從未交付相關商品，更形容其AI代表的是人工膨脹的收入。

商湯指該報告並無依據，並包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解、公開訊息的全面解讀，而該報告的作者並沒有與其聯繫，以確認相關訊息的真實性或就其財務報告獲得任何理解。董事會正在審查相關指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。

在中美持續角力下，會計師行畢馬威及另一間4大會計師行，據報已要求部分駐美國的高級主管在訪問香港期間，避免使用平時的工作電話，而顧問公司麥肯錫（McKinsey）也有同類限制，惟有關公司拒絕評論事宜。

至於4大會計師行的另外兩間，羅兵咸永道回應稱沒有這樣的政策，而安永高層則指未知悉前往香港有相關限制。