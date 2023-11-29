港元一個月拆息8連升 地產板塊偏軟

港元拆息個別發展，兩星期以下的短息回落，但與樓按相關的一個月拆息升約6點子至5.59厘，再創逾16年新高，連升8個交易日。反映銀行資金成本的3個月拆息亦8連升，報5.732厘，升逾兩點子。滙豐環球研究報告表示，港府為刺激樓市的「減辣」措施未能奏效，原預期的復甦沒有出現，近日新盤銷情令人失望，僅二手盤銷售溫和改善，故認為樓價下行壓力大，年初以來的升幅已蒸發，加上地皮流標及經濟增長放緩等負面消息，行業氣氛仍然疲弱。

港股市況欠缺動力，恒生指數昨高開16點後即時掉頭，最多曾插221點，低見17,303點；收市報17,354點，跌170點或0.97%。反觀台灣加權指數昨日衝高，收報17,341點，是該指數30年以來首次升超過恒指。

國企指數收報5,957點，跌68點或1.13%；科技指數收報4,000點，跌31點或0.77%。主板全日成交950億元，港股通淨賣出30.53億元。香港期貨交易所宣布推出10年期中國國債期貨合約計劃，如獲監管機構批准及市場準備就緒，擬2024年第一季開始交易，實際交易日將適時公告。

外資上季掟中資股 外資對投資中港股市缺乏興趣，內地券商中金分析海外資產管理機構持股披露，發現在第三季無論是主動或被動型基金外國資管機構，持有中資股市值按季降270億美元或3.9%，至6,710億美元，當中主動型跌幅達4.8%至4,891億美元，兩者跌幅均超同期MSCI中國指數3.1%的跌幅，反映屬主動減持。中金估算，上季20大機構持A股減少2.7%、中概股減少2.9%，但持港股按季增加0.8%。