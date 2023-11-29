新盤焦點：YOHO WEST周六發售350伙
加推170個單位
該盤昨加推170個單位，實用面積303至696方呎，涵蓋一房至三房連套房及工作間間隔，折實售價由372.54萬至1,097.07萬元，呎價約10,937至16,682元。新地副董事總經理雷霆指，是次包括較多高層及向南望天水圍公園單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。
新地代理總經理胡致遠稱，首輪銷售將涵蓋價單第1至3號單位，由一房至三房連套房及工作間，折實價299.96萬至1,099.82萬元，呎價約10,000至16,701元。發售當日將劃分A及B組時段，其中A組買家須購買最少一至4伙指定單位，B組則可選購一至兩伙。市場消息指，項目料暫錄約1.2萬張入票，超額約33倍。
同系的西南九龍天璽的天鑽璽75樓C室，昨以9,453.4萬元售出，呎價約68,652元，連同上周沽出的複式戶，短短一周內套現逾2.5億元。
GREENWICH月內暫沽11戶
其他餘貨盤銷情持續，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，本月暫沽11伙，成交總額5,680.51萬元，平均呎價約19,256元，其中兩伙由外地合資格專才買家購入。
對於市場有新盤減價促銷，他認為，不同地區及規模的新盤會有不同部署，而供應較少的市區盤減價機會相對低，料樓價可於明年回升。集團執行董事孫國林則指出，樓市減辣「唔湯唔水」，餘下的辣招亦應撤銷。
近日市區新盤承接力不俗，啟德連錄買賣，中國海外發展(00688)區內維港1號昨沽兩伙，包括2A座36樓A室頂層特色戶，單位實用面積816方呎，天台面積229方呎，以2,160萬元成交，呎價約26,471元。
維港滙II成交價4930萬
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