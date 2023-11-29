私宅售價首10月挫4% 九龍細單位插7%

本港住宅樓價持續滑落，政府最新公布10月私人住宅售價指數報321.4點，按月挫約2.16%，已連挫6個月，跌至2017年3月後的逾6年半最低，今年截至上月暫已累跌約3.97%。市場預期樓價直至明年上半年仍會下跌。

租金指數累升6%跑贏 差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，今年私宅售價指數自5月起開始回落，8至10月期間每月跌幅均逾2%，半年已累挫約9.26%，而對比2021年9月的歷史高位398.1點，則已回落約19.27%。

10月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數跌幅較明顯，最新報322.7點，按月挫約2.15%，今年首10個月累挫約3.93%。至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報286.9點，按月下調約1.95%，為2017年3月後最低，今年截至10月累挫約4.81%。

事實上，據該署臨時數字，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，10月共有6個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外兩個類別上升。而今年截至10月，則有7個出現樓價倒跌情況。

按月計，九龍區實用面積約753至1,075方呎的中型單位走勢最差。該類別單位10月平均每方呎售價最新報約14,050元，按月顯著下跌約9.31%，今年首10個月累挫約2.93%。

至於今年截至10月跌價最大單位類別，為九龍區實用面積431方呎以下細單位，該區細戶平均每方呎售價最新報約11,628元，今年暫下跌約7.74%，為2017年2月後最低。

此外，10月私宅租金指數報186.3點，按月再漲約0.32%，已連升9個月，為近4年新高。今年首10個月則累升約6.15%，走勢明顯大幅跑贏樓價。

2024上半樓價看跌5% 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，息口高企、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，令樓價繼續向下。他預計，今年全年住宅樓價將下跌約5至6%，於明年上半年，仍有機會再下跌約3至5%。

對於11月的樓市，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，減辣效應對樓價而言，作用只屬曇花一現，期間樓價跌幅只能略為收窄，惟料仍跌約1.8%，12月再跌約1至1.5%，全年樓價料挫約7%。而租金今年將有約6.67%升幅。

差估署私宅售價指數低迷 私宅租金走勢節節向上