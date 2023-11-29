港樓大冧 恐釀金融海嘯

太古城

太古城兩房險守600萬 嘉湖三房呎價7千有找 高息環境下，樓市頹勢難以扭轉，即使港島及新界兩大藍籌屋苑都要「大冧價」。天水圍嘉湖山莊套三房單位呎價跌穿7千元，返7年前低位，鰂魚涌太古城樓價亦險守「6球」。業界人士指，現時本港部分屋苑樓價已跌逾兩成，樓市已危在旦夕，繼續惡化恐再爆發金融海嘯。

天水圍新盤開價後，即拖累同區二手市場，嘉湖山莊早前成交呎價已跌至「7字頭」，惟仍未見底。市場消息透露，上述為賞湖居1座極低層單位，實用面積約633方呎，新盤開價後，市傳僅以430萬元轉手，呎價低至約6,793元，撇除另類單位，項目成交呎價多年來罕聞低於7千元。據了解，上址於2016年以410餘萬元購入，現帳面近平手離場。

太古城樓價亦進一步下挫，美聯陳昌裕表示，該盤太湖閣高層C室連租約單位，實用面積約489方呎，兩房間隔，近期叫價約650萬元，減價至610萬元成交，呎價約12,474元。是次做價亦屬項目近多年低位。

同屬港島東大型私樓屋苑的小西灣藍灣半島，驚現「4字頭」成交。中原鄭俊輝指，屋苑5座低層H室一房戶，實用面積約323方呎，累減123萬元，獲外地投資者以495萬元購入，呎價約15,325元。

黃埔新邨6年輸135萬 上車盤價格跌幅更顯著。該行袁顯岸稱，紅磡黃埔新邨R座低層6室，實用面積約323方呎，成交價388萬元，較近6年前購入價帳面低約26%，呎價約12,012元，原業主帳面大幅虧蝕135.8萬元。

屯門二手屋苑做價低於300萬元有交易。消息稱，豐景園3座低層單位，實用面積約309方呎，市傳僅以280萬元沽出，屬近年低位，成交呎價約9,061元，約8年帳面蝕約38萬元。

SEA TO SKY帳蝕17% 半新盤業主近期都頻頻損手出貨。香港置業劉浩勤指，將軍澳日出康城SEA TO SKY第1座中層B室，實用面積約735方呎，9月叫價1,300萬元，劈至1,080萬元成交，呎價約14,694元，約3年帳面貶值逾236萬元，蝕幅約17.9%。

中原馮子峰表示，大圍柏傲莊II第7A座高層A室套三房戶，實用面積約664方呎，全新未曾入住，累減222萬元，以1,398萬元沽出，呎價約21,054元，約3年帳蝕約23.2萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減辣後一手樓仍要低開，二手盤超低價才有承接，加上目前利率高企、經濟疲弱，估計樓價將繼續跌，若樓價比高位下跌約三成，銀主盤將倍增，1997年負資產慘況將重現。

他又指，雖然近日交投稍見改善，惟樓價未能回穩，外地專才買樓個案的確有所增加，惟佔比只有約一成，並只集中個別地區及主要惠及豪宅市場，如發展商繼續採低開策略，未來勢必影響二手樓價。

嘉湖山莊 各區二手盤低價成交