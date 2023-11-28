挨年近晚水頭緊 息升催命企業難

雖然仍有數天才踏入12月，但香港市場流動性已明顯出現年結臨近的緊張情況，港元拆息持續全線上揚，港元再升上今年高位。港企面對生意欠佳、貸款利息又不斷升高，可謂年關難過！港府一直說好香港，但營商環境未見大改善，金融、地產、零售及出口無瓣掂，何時才能否極泰來，香港經濟是否一「病」不起，滿是疑問。

雖然美國的通脹持續受控，聯儲局的加息壓力得以緩減，美元匯價亦見回軟，市場預期明年下半年美國將進入減息周期，惟始終國際地緣政治風險未顯著消退，中美博弈又改變了全球產業鏈與供應鏈，經貿規模效應收縮下，成本、物價易升難跌。若聯儲局在明年上半年再作適度加息以防通脹反彈，香港銀行仍有機會再上調最優惠利率，以緩減資金成本壓力，意味港息尚未見頂。

事實上，與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息持續高企在5厘樓上，比目前市場按揭利率還要高，銀行的加息壓力可以想像。昨見港元匯率再創今年以來新高，港元與港息雙升，港府減辣吸引外來專才入市買樓的舉措，成效難免大打折扣。

再講，近期香港拆息中、短、長期全線上揚，企業債務利息成本上升也是鐵一般的事實，舉新債利息成本愈見昂貴，但不舉新債又難過年關。面對樓市氣氛低迷，影響資金流轉，個別地產企業靠加快出售資產套現減債。更有統計指，明年地產商面臨逾千億元銀行貸款到期，須尋求高息私募貸款來周轉應對。地產一脈如是艱難，百業景氣亦受牽連，影響將於明年上半年更全面反映在香港市道。

旅遊零售旺丁不旺財的局面難扭轉，業界只能設法變陣適應求存。至於出口，雖然上月進出口止跌，惟政府同時預告，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，困難的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

頻頻估錯財政預算的港府財金大員不諱言，出口向下除了受環球息口高企、經濟需求減弱之外，亦與區域內的經濟鏈重新布局有關，相信所指的就是產業鏈撤離中國內地的影響。換言之，一日內地經濟未見重大起色，香港經濟都要繼續捱打。

老實講，做生意，市場有起有跌，企業適度借貸應對，也是正常不過的處理方法。之不過，若然看不透前景，利息成本、投資回報又「計唔掂數」，企業只有收縮營運規模，削減人手，甚至關門大吉埋單計數止蝕，反正將資本存放銀行也可穩收5厘利息。這個趨勢持續下去，勢必進一步加大香港經濟復甦的難度。

說到底，港府在各主要產業的政策得加速優化，例如在金融方面，簡化企業來港上市程序、提升新股市場吸引力；地產市場盡快讓過時的「辣招」全面退場；在推動地區商旅與貿易往來方面提供更大便利和誘因，創造收益與新價值，提振市場信心，而不能老是以外圍環境不好作開脫而不作為，否則下調經濟增長預測與財政赤字超預期都可能會變成「新常態」，則香港衰運未完，經濟危矣！