產經

輪商精選：博比亞迪彈吼21317

內地上月工業利潤增速放緩，中央經濟工作會議即將於下月召開，市場憧憬明年增長目標有望定於4.5至5.5%。市場期望中央致力刺激經濟，港股昨日表現先跌後回穩，恒生指數於17,500點水平附近爭持。
恒指睇升 留意59280
恒指部署上，上周五恒指重回50天線之下，相關好倉淨流入超過1.3億元，淡倉則流出超過6,200萬元，恒指牛熊證比例接近2：1，即牛證居多。看好恒指可留意恒指牛證59280，收回價17,200點，明年8月到期，實際槓桿35.8倍；相反如看淡恒指可留意恒指熊證60475，收回價17,800點，2026年4月到期，實際槓桿54.8倍。
個股方面，上周受減價消息影響，比亞迪股份(01211)股價連跌多日，一度回落至8月以來低位後反彈。公司澄清促銷僅限於11月，目的是加速用戶轉用電動車。看好的投資者若於現水平開中線好倉，可留意比亞迪認購證21317，行使價288.2元，明年5月到期，實際槓桿7.9倍；相反，如認為股價轉勢欲開中線淡倉，可留意輕微價外比亞迪認沽證20014，行使價211.81元，明年7月到期，實際槓桿4.4倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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