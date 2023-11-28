輪商精選：博比亞迪彈吼21317
內地上月工業利潤增速放緩，中央經濟工作會議即將於下月召開，市場憧憬明年增長目標有望定於4.5至5.5%。市場期望中央致力刺激經濟，港股昨日表現先跌後回穩，恒生指數於17,500點水平附近爭持。
恒指睇升 留意59280
恒指部署上，上周五恒指重回50天線之下，相關好倉淨流入超過1.3億元，淡倉則流出超過6,200萬元，恒指牛熊證比例接近2：1，即牛證居多。看好恒指可留意恒指牛證59280，收回價17,200點，明年8月到期，實際槓桿35.8倍；相反如看淡恒指可留意恒指熊證60475，收回價17,800點，2026年4月到期，實際槓桿54.8倍。
個股方面，上周受減價消息影響，比亞迪股份(01211)股價連跌多日，一度回落至8月以來低位後反彈。公司澄清促銷僅限於11月，目的是加速用戶轉用電動車。看好的投資者若於現水平開中線好倉，可留意比亞迪認購證21317，行使價288.2元，明年5月到期，實際槓桿7.9倍；相反，如認為股價轉勢欲開中線淡倉，可留意輕微價外比亞迪認沽證20014，行使價211.81元，明年7月到期，實際槓桿4.4倍。
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