居屋低價：寶盈三房劈88萬沽
未補價第二市場居屋業主劈價吸客，樓價隨大市回落。將軍澳寶盈花園三房單位劈價逾88萬元，日前以639.8萬元售出，減幅逾12%。
富康傳售318萬 今年低
世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為1座高層D室，實用面積約591方呎，有裝修，於5月放盤叫價728萬元，白居二客睇樓已一年，趁購買資格證明書生效期仍餘下一星期，趕上「尾班車」入市，成交呎價約10,826元。據了解，原業主於2001年2月僅以117.4萬元購入上址。
同區居屋富康花園錄低價買賣。市場消息透露，屋苑5座高層單位，實用面積約431方呎，原則屬兩房設計，剛於第二市場以約318萬元成交，呎價約7,378元。資料顯示，是次做價屬項目今年最低。
部分居屋業主劈價至新低價沽貨。消息稱，大圍嘉徑苑A座極低層單位，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補地價叫價500萬元，放售約6個月，減價約16.4%，以418萬元獲承接，呎價約8,261元。
資料顯示，單位成交呎價屬屋苑2017年後新低。
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