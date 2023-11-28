居屋低價：寶盈三房劈88萬沽

富康傳售318萬 今年低

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為1座高層D室，實用面積約591方呎，有裝修，於5月放盤叫價728萬元，白居二客睇樓已一年，趁購買資格證明書生效期仍餘下一星期，趕上「尾班車」入市，成交呎價約10,826元。據了解，原業主於2001年2月僅以117.4萬元購入上址。