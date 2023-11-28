甲廈呎租連跌18個月

10月各區甲廈空置率

本港甲級寫字樓空置改善，惟租金持續向下。有報告指，10月底整體甲廈空置率微跌0.1個百分點至約12.6%，呎租則再挫約0.5%，已連跌18個月。

空置改善 尖沙咀較佳 仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，上月甲級寫字樓空置改善，已連續兩個月回落，並以九龍主要分區表現較理想，其中，尖沙咀最顯著，該區空置率約9.5%，按月下跌約0.4個百分點，九龍東亦由約19.2%減至約19.1%，微跌約0.1個百分點。至於港島的中環空置率回升，上月約9.8%，按月升約0.2個百分點，港島東亦漲至約13.3%，同升約0.2個百分點。灣仔及銅鑼灣則跌約0.3個百分點至約9.8%。

此外，本港甲廈吸納量已連續3個月錄得增長。該公司九龍商業部主管鄧思勤表示，10月整體寫字樓市場再錄得淨吸納量，涉及約15.25萬方呎；9月淨吸納量為6.61萬方呎。他解釋，由於市場上物色價格相宜及優質的辦公室的需求趨增，九龍寫字樓空置率的改善最為明顯。

整體甲級寫字樓呎租金自2022年5月開始向下，至上月跌至約52.6元，已下挫長達一年半。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如稱，10月整體市場租金按月下跌，各主要分區市場中，中環與灣仔及銅鑼灣租金分別下跌約0.2%和約1%，九龍東租金則繼續企穩。