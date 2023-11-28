新盤概況：YOHO WEST最快日內加推

新地代理總經理胡致遠預計，該項目本周末作首輪銷售，而示範單位開放以來，截至周日已錄逾3萬參觀人次。至於上周加推向南望天水圍公園單位後，收到不少查詢，亦有客戶對向北高層戶感興趣，故該盤有機會開售前推新價單。而新地會會員選購項目指定單位，可享樓價1%折扣。另外，市場估計項目收到逾一萬張入票，以首兩張價單443伙計，超額認購逾21.5倍。

九龍灣住宅或下季登場 東九龍將有全新盤加入戰線，王新興集團旗下九龍灣觀塘道住宅，料短期內可獲批預售樓花，最快明年首季推出。該集團董事總經理王惠貞稱，項目為公司首個香港住宅項目，該盤將提供約52萬方呎樓面面積，兩幢住宅建於基座商場之上，住宅及商業樓面分別約46萬方呎及6萬方呎，提供807伙住宅。單位戶型涵蓋開放式至四房，當中兩房將佔超過一半，實用面積約400至500多方呎，關鍵日期為2025年6月。

睿峰夥代理贈家具禮券 其他樓盤亦相繼推優惠吸客，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰與美聯物業合作，經該代理行選購指定兩房的首3名買家，可獲贈1.88萬元家具禮券，總值5.64萬元。另該盤昨開放東翼25樓C室連家具示範單位，實用面積489方呎，兩房梗廚設計。