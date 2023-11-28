新盤概況：YOHO WEST最快日內加推
新地代理總經理胡致遠預計，該項目本周末作首輪銷售，而示範單位開放以來，截至周日已錄逾3萬參觀人次。至於上周加推向南望天水圍公園單位後，收到不少查詢，亦有客戶對向北高層戶感興趣，故該盤有機會開售前推新價單。而新地會會員選購項目指定單位，可享樓價1%折扣。另外，市場估計項目收到逾一萬張入票，以首兩張價單443伙計，超額認購逾21.5倍。
九龍灣住宅或下季登場
東九龍將有全新盤加入戰線，王新興集團旗下九龍灣觀塘道住宅，料短期內可獲批預售樓花，最快明年首季推出。該集團董事總經理王惠貞稱，項目為公司首個香港住宅項目，該盤將提供約52萬方呎樓面面積，兩幢住宅建於基座商場之上，住宅及商業樓面分別約46萬方呎及6萬方呎，提供807伙住宅。單位戶型涵蓋開放式至四房，當中兩房將佔超過一半，實用面積約400至500多方呎，關鍵日期為2025年6月。
她指出，該盤總投資額約100億元，計劃短期內公布命名，並已委託新世界發展(00017)作為銷售顧問。同時，集團還有其他舊樓併購項目，包括鄰近灣仔南洋酒店的摩理臣山道地盤，也持有不少新界農地，未來亦有機會參與官地競投。
睿峰夥代理贈家具禮券
其他樓盤亦相繼推優惠吸客，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰與美聯物業合作，經該代理行選購指定兩房的首3名買家，可獲贈1.88萬元家具禮券，總值5.64萬元。另該盤昨開放東翼25樓C室連家具示範單位，實用面積489方呎，兩房梗廚設計。
新盤市場成交持續，中國海外發展(00688)啟德維港1號昨再沽兩伙，包括2A座12樓C室，實用面積440方呎，兩房開放式廚房設計，以836.9萬元成交，呎價約19,020元。
海茵莊園增8%現金回贈
此外，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園更新價單，增設現金回贈變相減價，新增的「Super360天現金付款計劃」，若買家提前付清樓價，可再獲最高樓價8%的現金回贈，另選用先住後付計劃亦可享額外2%折扣。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：