沙田上車盤插得甘

第一城高位冧40% 好運中心返10年前 新盤低開推冧二手樓市，沙田上車盤相繼淪陷，區內好運中心有單位成交價跌至350萬元，重返近10年前低位。藍籌屋苑沙田第一城「無窗台」兩房單位，近日僅以375萬元售出，料屬約7年前價位，比高峰期樓價重挫逾40%。

減辣後二手市場放盤增，惟入市買家寥寥可數，業主信心動搖。市場消息透露，上述好運中心棕林閣低層G室，實用面積約326方呎，向為收租物業，今年9月叫價468萬元放售，其後一直向下調整，即使未獲準買家還價，本月已主動劈價至約400萬元，最終累減118萬元易手，成交呎價約10,736元。

珀麗灣海景三房585萬售 區內代理指，屋苑成交價自2015年後已升穿400萬元關口，是次成交屬2014年初的低位。資料顯示，同面積中層單位今年9月曾以550萬元登記售出，而大型銀行對上址網上估價約435萬至450萬元，現時成交價低約兩成。

至於沙田第一城樓價跌勢未止。美聯翁凱傑指，屋苑23座低層D室，實用面積約327方呎，最新叫價400萬元，減價25萬元後售出，呎價僅約11,468元，料屬今年兩房呎價新低，樓價重回2016至2017年時價位。

他又指出，即使同屋苑實用面積約284方呎「有窗台」的兩房單位，近期做價已跌至370餘萬元，但呎價最低仍達約1.3萬元水平，撇除事故單位及相關樓層物業買賣，今次成交屬同類型單位的多年低位。資料顯示，2019年最高做價曾達636萬元，成交呎價逾1.9萬元。

事實上，各區大型私人屋苑做價持續下瀉。中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣近日交投增加，11月暫錄約13宗買賣，惟樓價始終未見起色，一直下滑，如18座中層D室，實用面積約611方呎，3月開價730萬元，期內連番降價，終以585萬元沽出，做價跌穿「6球」創海景三房單位7年新低，呎價約9,574元。

峻瀅1期持4年仍蝕百萬 將軍澳本月已錄逾百宗二手買賣，惟當中不少為損手個案。中原朱偉源指，峻瀅1期6座中層B室，實用面積約499方呎，最初開價610萬元，終以600萬元易手，呎價約12,024元。原業主於2019年以700萬元購入上址，持貨約4年帳面蝕讓100萬元，單位期內貶值約14%。

近日二手市場低價成交個案