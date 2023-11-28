簡訊一覽
●中國燃氣(00384)截至今年9月底止半年純利18.3億元，按年大跌43.85%；每股盈利34仙，中期息每股15仙。
●波司登(03998)公布，截至今年9月底止半年純利約9.18億元（人民幣‧下同），按年增25.1%，每股盈利8.47分，派中期股息每股5港仙。
●中國水務(00855)公布截至今年9月底止中期純利8.25億元，按年跌14.88%；每股盈利50.6仙，中期息13仙。
●中教控股(00839)截至今年8月底止年度純利13.8億元（人民幣‧下同），按年下跌25.2%；經調整淨利潤19.08億元，按年上升6%；末期息每股13.53分。
●三和建築(03822)截至今年9月底止虧損2,491.3萬元，較去年同期蝕8,678.8萬元有所收窄；每股虧損1.48仙，不派息。
●開拓藥業(09939)公告，KX-826外用治療男性雄激素性脫髮的中國III期臨床試驗已讀出頂線數據，指與安慰劑相比，「差異在統計學上未達到顯著性」。消息拖累其股價昨日低開近一成半後，跌幅擴大，曾瀉40.7%，低見2.01元，創52周新低；收報2.31元，跌31.86%，成交1.99億元。
●富豪酒店(00078)副主席兼董事總經理羅寶文向媒體表示，酒店業務在疫情後復甦進度理想，整體暑期酒店入住率達八至九成，預料第四季入住率較首3季強勁，聖誕檔期的入住率可望達八至九成，有望優於疫情前，並建議打造更多「理由」吸引旅遊和商務客來港，如增設「大灣區護照」，增加旅客「一程多站」的意欲。
●日本第二大銀行三井住友金融集團稱，社長兼行政總裁太田純於11月25日因胰腺癌去世，享年65歲。該行表示，計劃在不久後任命一位繼任人。在新任命之前，副總裁兼副CEO中島達將履行CEO的職責。
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