18國簽協議 推動企業創建設計安全AI系統

全球人工智能（AI）發展一日千里，相關的安全性備受關注。美國等18個國家公布一份國際協議，涉及如何確保人工智能免受惡意行為者的侵害，推動企業創建「設計安全」的AI系統。

外媒報道，美國、英國、德國、意大利、澳洲、波蘭、以色列、新加坡、捷克、愛沙尼亞、智利、尼日利亞等18個國家一致認為，設計和使用AI的公司在開發和部署AI時，必須確保客戶和廣大公眾的安全，防止其被濫用。

然而，該協議不具有約束力，主要是一般性建議，例如監控AI系統是否被濫用、保護數據不被篡改、審查軟件供應商，以及建議要經過適當的安全測試後，才能發布AI模型等。此外，該協議亦未提及AI的適當用途，或如何收集AI模型所需的數據等問題。美國網絡安全和基礎設施安全局局長Jen Easterly稱，重要的意義在於，很多國家都認同AI系統需要將安全放在首位的理念。

華為夏普全球專利互許 企業消息方面，華為與夏普（Sharp）簽訂一份新的長期全球專利交叉許可協議，覆蓋包括4G和5G在內的蜂窩標準必要專利。

華為知識產權部部長樊志勇表示，該許可協議體現作為標準貢獻者的兩家企業對知識產權的相互認可，同時推動標準化的合作。華為一直以來致力於與日本及全球同行合作開發技術標準，未來也將持續與同行繼續合作。聲寶常務執行官、首席技術官、研發主管Mototaka Taneya表示，與華為達成這份全球專利交叉許可協議體現雙方對相互的高價值知識產權的尊重。