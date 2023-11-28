韓傳查券商銀行售恒生國指掛鈎ELS

南韓金融監管機構據報正在調查銀行和券商出售與恒生中國企業指數掛鈎的股票掛鈎證券（ELS）的行為，因這種衍生品產品面臨虧損風險。

韓媒報道，南韓金融監督院開始對當地最大的此類ELS產品銷售商國民銀行進行現場檢查，以查看其是否在未充分解釋潛在損失風險的情況下，向投資者出售這種金融產品。在檢查國民銀行後，還將檢查新韓、韓亞、友利、農協、未來資產、KB證券等公司銷售ELS的情況。

在5家大行出售的恒生中國企業指數掛鈎ELS中，據報有8.41萬億韓圜將於明年上半年到期，其中國民銀行最多，有4.77萬億韓圜；農協1.48萬億韓圜、新韓1.38萬億韓圜、韓亞7,526億韓圜，以及友利2,490億韓圜。雖然很難預測與這個指數掛鈎的ELS的本金損失規模，因為這取決於期限和結構，但若指數維持目前水平而沒有反彈，可能面臨40至50%的損失。

千億韓圜風投企業創新高 此外，南韓中小企業風險投資部發布的數據顯示，截至去年底，南韓銷售額突破1,000億韓圜的「風險投資企業」共有869家，按年增加了17.6%，創下歷史新高。

入榜的風險投資企業的總銷售額為229萬億韓圜，按年增16.5%，僅次於三星電子的311萬億韓圜和現代汽車的204萬億韓圜。

另一方面，南韓的人口老化問題愈見嚴重。南韓統計局昨發布數據顯示，該國今年的總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）更降至0.7左右，創下歷史新低；人口老化趨勢加劇及出生率創新低，預計南韓年輕人的數量會於未來30年減少一半。

官方指，2020年的19至34歲年輕人數量為1,021萬人，佔全國整體人口比例約20.4%，估計年輕人數量到2050年將降至521萬人，佔整體人口比例僅11%。