英國：將獲2900億民間投資 鎊匯微升

英國昨日舉行投資峰會，有逾200個全球企業的行政總裁和高管出席。首相辛偉誠在峰會前宣布，已有295億英鎊（約2,899億港元）承諾會在英國投資，對當地經濟投下了重大信心的一票；並指吸引全球投資是其經濟增長計劃的核心，為清潔能源、生命科學和先進技術等行業提供的新資金，將在英國創造高質量的就業機會。在如此預期下，英鎊周一升約0.07%，兌1.2612美元，或9.8279港元。

其中澳洲基金IFM Investors和養老基金Aware Super將會投資100億英鎊和50億英鎊於英國基礎建設、能源轉型和資助房屋等項目；西班牙電力公司Iberdrola計劃將增資70億英鎊，投放於輸電和配電網絡等；美國科技股巨頭微軟（Microsoft）將對英國人工智能（AI）基礎設施投資25億英鎊。

法國去年超越英國，成為外國直接投資（FDI）項目數量最多的歐洲國家。英國政府一直冀恢復這地位，本次峰會出席的金融界「大佬」，尚有黑石、高盛和摩根大通行政總裁等。

返回亞太區，屬於英聯邦國家的澳洲，其中央銀行將會進行一連串改革，包括任命前英倫銀行官員Andrew Hauser為澳洲央行副行長，是首位擔任該職位的外國人，新副行長將會盡快履新，但預計將不會出席下月5日，即今年最後一次的議息會議。

澳研設專業幣策委員會 另外，澳洲政府亦會在本周推出法案，建議成立新的專業貨幣政策委員會，當中會由6名外部成員組成，包括宏觀經濟、金融體系、勞動力市場和經濟供給方面的專業人士，使到利率決議能夠賦予央行的獨立專家成員更大的責任，細節將在12月敲定。有關改革旨在加強央行的獨立性，包括取消財長否決貨幣政策決定的權力。

其他改革措施尚包括，成立獨立央行董事會負責日常運作、減少政策會議次數、實行更簡化的物價穩定和充分就業的任務。措施預計在明年7月1日生效。

星家庭總債務連跌8季 同樣位於亞太區的新加坡，其金融管理局（MAS）公布，當地第三季家庭總債務連續第8個季度下降，至個人可支配收入的1.2倍，為十多年來的最低水平，主要因為利率大幅上升，令家庭對借貸格外小心。用於借貸利率參考的新加坡隔夜平均利率由年初時的低於半厘，升至下半年的逾3.5厘。