華黃金儲備佔比破頂

人行連續12個月增持 現貨金價4連揚 亂世買金是傳統的投資智慧，世界黃金協會（WGC）發文稱，10月上海黃金交易所黃金出庫量為121噸，按年增加23噸，按月則少48噸。中國人民銀行則連續第12個月掃入黃金，帶動相關儲備增加23噸，10月總儲備量達2,215噸，而黃金在內地外匯儲備總額所佔比例亦攀升至4.3%，創歷史新高。

隨着美元回落，現貨金價再創6個月新高且連升4日，昨再升10.58美元或0.53%，每安士報2,011.4美元。由上海黃金交易所提供的上海金基準價年初至今漲幅則擴大至10%以上，跑贏全球及內地各類主要資產。

世界黃金協會的報告指，內地10月黃金出庫量按月下跌，是由於十一假期是內地黃金產品的傳統銷售旺季，從業人員通常在假期前夕大量補貨，所以減少假後的補貨需求。此外，10月交易日較少，也是黃金出庫量按月下跌的原因之一。至於今年旺季銷售不盡人意，導致大多數珠寶商對補貨抱持謹慎態度。

內地市場黃金交易所買賣基金（ETF）方面，截至10月底總持有量基本不變在60噸，輕微流出3,600萬元人民幣（約500萬美元）。不過，由於本地金價堅挺，內地市場黃金ETF的資產管理總規模（AUM）增加6%，至280億元人民幣（約40億美元）。

另外，內地海關數據提到，9月內地共進口124噸黃金，與8月的123噸相近。而第三季，內地合共進口黃金354噸，按年減少31%，主因去年同期基數較高。至於今年首9個月內地合共進口1,145噸黃金，較去年同期升27%，反映業界在疫情後積極補充庫存。

金價望升至明年2月 分析指出，需要關注金價能否繼續突破，如衝穿可向上挑戰2,060美元，反之則可能將快速回跌至1,950美元。經紀商華茲交易公司（Walsh Trading）避險交易主管Sean Lusk則稱，季節性需求有望支撐金價，估計金價由聖誕節到至明年的情人節期間表現良好，但他同時補充市場對聯儲局減息預期過於樂觀，並認為明年上半年當局未有理由減息，因股市目前仍接近歷史高位，而股市上升往往是通脹重要推手。

其他大宗商品方面，觀望石油輸出國組織及盟友（OPEC+）本周延遲召開的會議，油市受壓。紐約期油昨曾跌1.68%，每桶報74.31美元；布蘭特期油則報79.34美元，跌1.42%。