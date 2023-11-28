港交所目標2040達致淨零排放

港交所表示，為了與《巴黎協定》限制全球升溫攝氏1.5度的目標保持一致，承諾將持續減少其溫室氣體排放，並於2040年中和其剩餘排放量。港交所計劃於2024年向科學基礎目標倡議組織提交其基於科學的減排目標以供驗證。

承諾明年實現碳中和 該所將透過提高能源效益、使用可再生能源電力來減少其營運的碳排放。同時支持合作夥伴制訂以科學為基礎的減排目標。作出於明年實現碳中和的承諾，有關措施包括擴大集團碳抵銷政策，透過購買優質認證的碳信用產品抵銷所有（重大）碳排放。

港交所行政總裁歐冠昇表示，該所正在積極創建一個充滿活力的投資生態圈，以支持企業轉型至可持續發展，並提升其氣候適應能力，並提供一系列可以幫助企業實現可持續發展目標的平台，例如碳交易平台Core Climate、綠色債券市場及為上市發行人提供環境、社會及管治（ESG），教育的ESG Academy。

港交所旗下的倫敦金屬交易所也承諾在2040年實現淨零排放，並計劃在2024年向科學基礎目標倡議組織提交其基於科學的減排目標以供驗證。

另外，明年起，歐盟將航運納入「碳排放交易系統」（ETS）計劃，屆時駛往歐洲港口的船舶恐面臨36億美元的碳排放帳單。分析指隨着合規成本更加高昂，業界關注船商為避免支付費用而避開歐洲航線。