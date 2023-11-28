港10月出口止跌 短期壓力未消

本港10月出口表現好轉，結束17個月跌勢，進口亦結束連跌15個月頹勢。惟政府發言人表示，整體出口表現大致依然疲弱，短期表現將繼續受壓。

政府統計處公布，10月份商品整體出口貨值為3,798.96億元，按年升1.4%；10月份商品進口貨值為4,056.48億元，按年升2.6%。10月錄得有形貿易逆差257.52億元，相等於商品進口貨值的6.34%。

10月香港輸往亞洲的整體出口貨值上升5.2%，當中印度、越南、泰國和內地表現較佳，輸往新加坡、菲律賓和台灣整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭和英國。另一方面，輸往美國的整體出口貨值則錄得輕微升幅。

首10月商品輸出仍挫11% 同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，以泰國、新加坡和台灣增幅較大，馬來西亞和內地升幅相對溫和。另一方面，來自菲律賓和南韓的進口貨值則錄得少幅跌幅。

另首10月商品整體出口貨值按年跌11%，商品進口貨值跌8.6%；有形貿易逆差3,802億元，相等於商品進口貨值的10%。經季節性調整的數字顯示，截至今年10月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升5.8%，商品進口貨值上升4.8%。

政府發言人表示，整體出口表現大致依然疲弱，雖然輸往內地及美國的出口上升，但輸往歐盟的出口繼續顯著下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現亦參差；而展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，外圍環境困難，短期將繼續令香港的出口表現受壓。