耀才半年盈利3億 增31％

港股成交萎縮的情況下，部分缺乏資金、技術、人力及實力有限的中小型券商，無法抵擋洪流的衝擊，倒閉潮有增無減，今年首3季證券行結業共有26間。耀才強調，公司會根據市況變化，適時調整市場及營運策略，令產品更多元化，未來會強化核心金融科技，做好網上及實體的「一條龍」投資服務。