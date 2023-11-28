耀才半年盈利3億 增31％
港股表現持續疲弱，但本地券商耀才證券(01428)截至9月底止上半財年盈利按年增長31.01%，至3.03億元；每股基本盈利17.89仙，不派中期息。期內收入4.4億元，按年上升0.86%；客戶人數持續錄得顯著增長，截至9月底，客戶戶口總數突破55萬個。
港股成交萎縮的情況下，部分缺乏資金、技術、人力及實力有限的中小型券商，無法抵擋洪流的衝擊，倒閉潮有增無減，今年首3季證券行結業共有26間。耀才強調，公司會根據市況變化，適時調整市場及營運策略，令產品更多元化，未來會強化核心金融科技，做好網上及實體的「一條龍」投資服務。
不過，面對積弱的港股，他直言，「實在需要政府聯同交易所一齊出謀獻策」，吸引全世界投資者重新融入港股市場。
老虎第三季多賺1.4倍
另一家攻港的互聯網券商老虎國際（美股：TIGR）公布，第三季非通用會計準則（Non-GAAP）純利為1,600萬美元，按年升1.41倍；營收7,015萬美元，按年增長26.6%。
季內，全球開戶客戶新增2.9萬，總數達215萬；公司總交易額803億美元，其中股票交易規模221億美元。香港客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季增長59%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：