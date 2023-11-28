深圳上周二手樓成交量僅965套

深圳上周對樓市政策連環鬆綁，包括將第二套住房最低首期支付比例統一降至40%，並同步調整享有優惠政策的普遍住房標準，業界估計潛在買家的入場門檻下調之餘，更可擴大稅收優惠的受惠對象。不過，深圳市房地產中介協會指，上周二手樓成交量僅錄得965套，按周仍跌0.7%，意味政策效應還未體現出來。

惠譽：白名單難帶來改變 撇除一線城市的樓市新政，市場也關注中國當局制訂內房融資「白名單」的消息進展。國際機構惠譽上周曾料，在政府政策的支持下，明年房地產市場將更趨分化，提及明年房地產合約銷售額料按年持平至下跌5%，達到10萬億至10.5萬億元（人民幣‧下同），昨日續指，雖然當局或有意指導內銀加強融資支持，以穩定房地產市場發展，但相信政策較難為內房行業帶來重大改變。

目前市場仍未知「白名單」會否包括正面臨流動性壓力的民營開發商，惠譽預期，此舉將對有份參與的內銀內部信貸狀況產生負面影響，若政府採取更直接的干預措施，為內銀設定最低貸款額度，則預期內銀傾向對一線城市項目發放貸款。