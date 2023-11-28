內地提25項舉措撐民營經濟

內地10月份工業企業利潤總額按年增速大幅放緩至2.7%之下，中國人民銀行等8部門聯手印發通知，有關強化金融支持舉措，助力民營經濟發展壯大，在融資、防風險等方面提出支持民營經濟的25條具體舉措，包括加大對民企公債投資力度，會鼓勵並引導商業銀行、保險公司、各類退休金、公募基金等機構投資者積極配置民企債券。

繼國務院7月推出31條促進民營經濟的意見後，今次的25條新政更要求銀行業金融機構要訂定民企年度服務目標，提高服務民企相關業務在績效考核中的權重，逐步提升民企貸款佔比等，亦要加大首貸、信用貸支持力度；即使對暫時遇困但項目有發展前景、技術有市場競爭力的民企，更可提前對接後續融資需求，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時擴大民企公債、股權融資規模。

為提升金融機構的積極性，是次通知表明會拓寬金融機構資金來源管道，如發行金融債券集資發放予民企貸款，及優先支持發行各類資本工具補充資本。更重要是，工商聯要發揮好橋樑紐帶和助手作用，建立優質民企名錄。

隨着政府加大經濟刺激力度，民企曙光有望再現。以首10個月計，規模以上工業企業利潤按年跌幅收窄至7.8%。中央政治局昨召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》等，提及要更好聯通內地及國際兩個市場及資源，提升內地大循環內生動力和可靠性，增強對國際循環的吸引力。

北交所傳限大股東減持 另邊廂，外媒消息指，北交所要求部分符合減持條件的公司暫緩減持，如果持股5%以上的股東想減持，可能會被勸退。即使內媒引述該所相關負責人作出否認，但昨日滬深股市3大指數已隨北交所消息午後發酵而回穩，加上外資全日轉錄淨買入3.34億元人民幣，滬綜指收報3,031點，僅跌0.3%，深成指及深圳創業板指全日跌幅亦不足1%。

人民幣在岸價就收升44點子，報7.1485兌每美元；中間價則報7.1159，較上周五略跌8點子。

人行昨發表報告，揚言內地經濟將續向常態化回歸，料全年約5%的增長目標能順利實現；物價短期還將維持低位，未來亦將回歸常態水平，而下階段會進一步推動金融機構降低實質貸款利率等。