中國汽車出口全球居首

頭3季增67%超日德 電動車佔四分之一 所謂「風水輪流轉」，近年內地車企的密集「出海」戰術空前絕後，且壓倒其他傳統汽車大國，在出口量獨領風騷！據德國研究機構汽車管理中心統計，今年首3季內地汽車出口量按年增加67%至近340萬輛，首次問鼎為全球最大汽車出口國，其中電動車出口更佔總量近四分之一，即逾82萬輛，是去年的兩倍有多，可見增速強勁，在全球新能源汽車賽道處領先地位！

相較之下，報告指今年日本出口汽車量估計僅有近320萬輛，按年跌逾16%；而另一造車大國德國的表現亦漸見衰落，今年總出口量料進一步下滑至近240萬輛，按年再少約15%。

車企捱沽 比亞迪3個月低 報告又提及，中國迄今依舊是全球最大的電動車市場，首10月純電動車的內地銷量達400萬輛以上，按年增長19%，歐洲同期純電動車銷量則按年升45%至163萬輛，其中德國佔42.5萬輛純電動車（BEVs）和14萬輛插電式混合動力車（PHEVs）。

以品牌計，德國本土品牌福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）則於德國稱冠，首10個月新註冊量為58,661輛，緊隨其後的是特斯拉（Tesla）。值得留意是，轉手成為上汽集團旗下的名爵（MG），是首個打入德國首10大的純電動車中國品牌。

理想訂明年3個關鍵目標 不過，投資大行大和仍唱好比亞迪，維持對其「買入」評級，12個月目標價346元。該行解釋，集團生產的汽車在東盟及大洋洲很受歡迎，且他們將於歐洲設廠，配合海外業務發展，所以定價策略可更進取拓展歐洲市場，長遠看好其出口前景。

他更預期，明年售價20萬元以上的電動車，滲透率應達55%的重要轉捩點，相當於銷量見400萬輛，且銷量於明年底首次超越燃油車，所以制訂了挑戰豪華品牌銷量第一名的目標。

至於近期有傳擬將智能汽車解決方案BU（經營單位）獨立分拆出來的華為，其合作夥伴之一江淮汽車則發表聲明稱，高度關注華為擬設立汽車智慧系統及零件解決方案獨立公司的相關事項，又指積極與華為共同探討參與投資及合作，強調調整不影響雙方後續合作。

中日德汽車出口量比較