德銀估明年標指升12% 道指低開

美股最新一季業績期表現不俗，令市場對於明年股市表現更加期待。德意志銀行估計，明年標指有望升至5,100點，相當於較目前水平上漲約12%，該預測暫時是各大行之中最牛。德銀指出，即使美國經濟將陷入短暫及溫和的衰退，亦無阻企業盈利增長，料標指成分股企業盈利將增加一成。

德銀指出，假如企業盈利如按照設想中的情景恢復增長，美股的估值將會在區間頂部受到支撐。在此之前，美國銀行研究部亦估計，明年標指將會達到5,000點。美股3大指數周一早段偏軟，道指曾跌74點，報35,315點；標指跌13點，報4,546點；以科技股為主的納指跌45點，報14,205點。

數據方面，美國10月新屋銷售按月跌5.6%，至以年率計67.9萬間，少過市場預期。

57%投資者看淡綠能ETF 外媒引述消息指，以維權投資風格聞名的激進對沖基金Elliot斥資逾20億美元購入Crown Castle的股份，後者是一家在美國營運房地產及出租通訊設備項目的公司。Crown Castle股價周一早段曾升4.28%。

另外，MLIV Pulse調查顯示，大多數金融業界人士對於環保、綠色能源類股票的看法負面，並且預期綠色股票的拋售潮會持續至明年。有57%受訪者預期，全球潔淨能源交易所買賣基金（ETF）於明年延續跌勢。背後原因包括資本密集的新能源行業受到高息環境衝擊，許多項目都出現延遲。

更重要的是，大多數受訪者都看淡新能源汽車股，並且預期該板塊會是下一個即將陷入跌勢的綠色資產。其中，有近一半人認為，特斯拉（Tesla）明年會跌出標指前10大成分股。