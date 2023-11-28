4企首用FINI招股 券商爭孖展客
香港首批使用新股結算平台FINI的4隻新股，定價至掛牌日由5日縮至兩日（T+2），合共集資最多31.02億元。各大券商趁勢出擊，推出零孖展息抽新股優惠搶客，包括耀才、輝立、信誠及富途。
國鴻氫能擬籌近17億
耀才的新股認購手續費更可低至零，而輝立免認購費僅限於認購一萬元或以下客戶，認購5萬元或以下須付28元手續費，而認購額愈大，手續費愈高，最多為88元。
招股中最重磅的新股為內地氫燃料電池公司國鴻氫能(09663)集資最多16.97億元，每手入場費達逾1.07萬元，周四「截飛」，預期下月5日掛牌。
內地清潔公司升輝清潔(02521)的招股價0.32至0.4元，發行約4.14億股，其中4,062.5萬股為舊股，換言之，股東套現最多1,625萬元，公司集資最多1.65億元。每手7,500股，入場費3,030.25元，同於周四截止認購，12月5日首掛。
內地生豬及雞養殖商德康農牧(02419)集資最多9.94億元，每手入場費3,732.27，周五截止認購，預期下月6日首掛。
與此同時，「本地薑」放債人K Cash集團(02483)，市傳其國際配售部分已錄足額認購，仍陸續「收飛」。該公司集資最多2.45億元，一手入場費3,959.54元，孖展認購超購逾0.2倍。
富衛冀簡化上市程序
儘管多間企業撞期招股，惟多次延後上市計劃的保險公司富衛集團主席馬時亨向媒體坦言，集團本身想上市惟未能成功，除因香港上市麻煩，亦基於市場太殘，不想賤賣，期望香港交易所(00388)可簡化上市程序。
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