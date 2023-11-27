股市估市：珍酒李渡業務潛力厚

港股上周五顯著回吐，恒生指數跌351點，惟全星期仍錄得105點的升幅。技術上，恒指仍未擺脫17,400至18,000點的短線移動區間。儘管上周盛傳內地透過貸款「白名單」方式，去紓解個別重磅內房的資金困境，人民幣亦轉強，惟市場對經濟前景看法仍然分歧，好淡雙方都欠缺突破催化劑，預料指數短期內仍會在上述區間上落，或須至12月上旬方有起色。

集團期內整體毛利率為57.9%，按年增長2.3個百分點，未來或仍有提升空間。珍酒李渡旗下各個品牌中，珍酒為貢獻最多收入者，佔65.5%，其平均售價為每噸35.9萬元人民幣，按年增長近一成九；上半年集團高端酒的收入達9.2億元人民幣，按年增長32%，佔總收入26.3%，佔比按年增加3.4個百分點。

毛利率可進一步提升 由於高端酒的毛利率較其他產品高，達70.3%，高端酒銷售佔比增加，有利整體毛利率提升。參考行業龍頭、在A股市場上市的同類型酒企貴州茅台逾九成的毛利率，珍酒李渡的毛利率仍有相當大的提升空間，業績或可持續受帶動。

珍酒李渡於今年4月上市，當時招股價為10.82元，上市後一度潛水，但在9月份啟動升勢，其後更曾升至最高位13.18元，近日在11至12元之間徘徊。內地白酒市場規模達6,000億元人民幣，珍酒李渡未來仍有可觀增長空間，目前20倍左右的預測市盈率相對合理，中線具收集價值。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）