銅鑼灣單幢銀主盤開價「1字頭」

二手樓市氣氛持續低迷，銀主盤數量有增無減，其中，港島核心零售區銅鑼灣有同類住宅拍賣開價驚現「1字頭」車位價，呎價亦低於7,300元。

環亞物業拍賣12月初將推拍多項銀主住宅，包括上述坐落於銅鑼灣軒尼詩道及波斯富街交界的東南大廈，物業鄰近銅鑼灣廣場一期，並設有電梯，一個中層A2室單位，實用面積約272方呎，開價僅198萬元，呎價約7,279元。

同場亦有豪宅銀主盤。北角半山寶馬山花園2期11座高層A室，實用面積約843方呎，推拍價1,380萬元，呎價約16,370元。個別銀行網上估價約1,847萬元，現時開價低約467萬元或約25.3%。

另一個為南區薄扶林花園1座高層E室連一個車位，開拍價相同，實用面積約1,173方呎，呎價則約11,765元，較銀行網上估價低約226萬元或約14.1%。

荃灣中心低估價28%拍賣 忠誠拍賣本周三推出約34項物業，當中有大型屋苑銀主單位。荃灣中心14座中層A室，開價238萬元，以實用面積約324方呎計，呎價只有約7,346元。開價較銀行網上估值331萬元，低約93萬元或約28.1%。荔枝角美孚新邨1期百老匯街17號中層C室，實用面積約446方呎，開價410萬元，呎價約9,193元，較銀行估價低約57萬元。