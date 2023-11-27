二手劈價：嘉湖傳呎售七千五 平過居屋

二手業主劈價「鬥平」吸客，新界屋苑連錄低價及蝕讓成交。天水圍嘉湖山莊套三房單位傳劈價至475萬元售出，呎價約7,504元，比同區未補價第二市場居屋更低。

市場消息透露，上述翠湖居3座中層單位，實用面積約633方呎，曾叫價550萬元放售，區內新盤開價後，即減價逾13%沽出。資料顯示，同區居屋天盛苑三房單位上月以503萬元成交，呎價逾7,700元。

滿名山賣2148萬 蝕兩球 屯門屋苑連環損手。晉誠地產古宏曦表示，滿名山名庭5座低層B室，實用面積約1,385方呎，有裝修，開價2,500萬元，用家議價約一周，連車位以2,148萬元購入，呎價約15,509元，原業主2019年購入單位後，再另購車位，帳面蝕約201萬元，扣除發展商的回贈，料實際蝕幅較小。

中原劉俊雄稱，同區邁亞美海灣1座中高層A室，實用面積約784方呎，10月放盤開價950萬元，同屋苑買家見政府減辣，以868萬元增購單位，呎價約11,071元，單位約3年帳面貶值約36萬元。

東涌藍天海岸成交呎價跌穿萬元關口。美聯吳楚興指，屋苑6座高層B室三房戶，實用面積約874方呎，早於2021年9月放售，累減428萬元，成交價852萬元，呎價約9,748元屬近年低位。

10大屋苑成交周挫16% 將軍澳日出康城屋苑做價尋底。香港置業劉浩勤稱，首都5座右翼中低層B室，劈價逾「兩球」，剛以633.5萬元成交，屬今年兩房戶新低，呎價約12,206元，重回2017年水平。

樓價下跌，交投同時回落。中原表示，10大屋苑周末兩日錄約5宗二手買賣，按周下跌約16.7%，半數屋苑零成交。該行張光耀指，鰂魚涌太古城衛星閣低層B室，實用面積約582方呎，兩房間隔，以780萬元沽出，呎價約13,402元。