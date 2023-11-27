新盤周末交投倍升
YOHO WEST 4日收近萬票 暫超額21倍
揚海減價後售16單位
YOHO WEST至今已推出兩張價單，合共443伙，以此計算，暫已錄得超額認購約21倍。該盤自上周三起，對外開放位於南昌V Walk商場的展銷廳，5日累計錄得逾3萬人次參觀，周末到場參觀示範單位的睇樓客更大排長龍，人潮絡繹不絕。新地副董事總經理雷霆預計，將於本周發出首張銷售安排。
而過去周末兩日的新盤成交量，較對上一個周末所錄約21宗，按周急升一倍。恒基地產(00012)位於紅磡的BAKER CIRCLE‧GREENWICH昨亦沽出3伙，成交價介乎375.75萬至677.07萬元，共涉1,512.45萬元。同系的啟德THE HENLEY I以952.22萬元售出2座1樓G室，屬實用面積380方呎一房戶，成交價952.22萬元，呎價約25,058元。
同樣減價的中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，兩日連沽4伙，共涉逾4,364萬元。包括1A座3樓H室，實用面積643方呎三房單位，以1,220.9萬元售出，呎價約18,988元。該樓盤本月中調整折扣變相減價最多兩成後，交投加快，月內累售24伙。
Bal Residence料沽3伙
豪宅成交亦趨頻密，嘉里位於石硤尾龍駒道3號的緹外，昨透過招標以2.45億元售出第3座5樓B室，成交價創今年九龍區分層戶新高。單位實用面積4,557方呎，四房間隔，呎價約53,763元。
另佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，昨日以約624萬元沽出17樓B室，為實用面積259方呎一房單位，呎價約24,099元。
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