揚海減價後售16單位

YOHO WEST至今已推出兩張價單，合共443伙，以此計算，暫已錄得超額認購約21倍。該盤自上周三起，對外開放位於南昌V Walk商場的展銷廳，5日累計錄得逾3萬人次參觀，周末到場參觀示範單位的睇樓客更大排長龍，人潮絡繹不絕。新地副董事總經理雷霆預計，將於本周發出首張銷售安排。