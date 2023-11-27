簡訊一覽
●深圳A股長安汽車發公告，與華為簽署《投資合作備忘錄》，華為擬設立一家目標公司，從事智能汽車解決方案的研發、設計、生產、銷售和服務。華為擬把有關業務的相關技術及資源注入至新公司，至於長安汽車及其關聯方擬投資該目標公司股權不超過40%，具體股權比例、出資金額及期限由雙方另行商議。
●滙豐控股(00005)旗下流動應用程式及網上銀行系統在上周五出現技術故障，導致數以千計的英國客戶無法登入系統。滙控發言人對外表示，這主要由於內部發生技術問題，對於事件引致用戶不便表示致歉。由於事故發生當日為歐美購物盛事「黑色星期五」（Black Friday），有消費者關注組織敦促滙控改善系統，以免事件重演。
●中國聯通(00762)公布，接獲最終母公司中國聯通集團的通知，聯通董事兼總裁陳忠岳已出任聯通集團董事長。聯通重申，將按法規積極推進董事長選舉工作。
●再有銀行傳出研究裁員問題，外媒指，英國萊斯銀行約有2,500個職位面臨裁員的風險，該行準備與分析師、產品經理等多個職位的員工磋商，未清楚最終會裁減多少人。該行最快於本周向員工通報這項流程，而這涉及開立120個職位。發言人指，正評估團隊的運作方式，且公司業務正在轉型，以確保能為客戶提供更多產品和服務。
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