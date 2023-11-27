全球地緣分化經濟危

供應鏈近岸外判大勢所趨 墨國成美最大投資地 國際地緣政治危機擴散，俄烏戰爭至今仍未落幕，加上10月份突爆發被視為今年最大的「黑天鵝」（難以預測、具破壞的事件）——以巴衝突，信用保險公司科法斯於10月下旬發表季度報告時指出，今年初對全球經濟樂觀形勢已迅速消退，年底前景可能遠遜預期，甚至預計通脹於年底或將再度來襲。不過，俗語有云「有危就有機！」綜合外媒分析指，全球貿易分裂加深，與同盟國建立供應鏈小圈子的「近岸外判」為大勢所趨，調查更指墨西哥已超過中國，成為美企對外直接投資的最大目的地。

科法斯在報告指，中美對立持續甚至加劇，加上最近數月發生的多宗重大事件，導致地緣政治環境進一步惡化。隨着金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南美）陣容壯大，於8月宣布新增阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋，有人認為這標誌着七大工業國集團（G7）地位及二戰後世界秩序的終結。但由於目標分歧、中印關係緊張，想取代G7構建新願景，與G7展開有力競爭，金磚國家恐怕能力有限。

科法斯憂明年GDP僅增2.2% 儘管今年總體經濟形勢比一年前有改善，但科法斯不同意這種高度樂觀的看法，尤其是部分風險包括金融、社會和政治不穩還在持續加劇、對抗通脹之路可能邁向痛苦的最後階段、美國聯儲局未來數月以至數季恐怕仍降息無望等。而且中短期宏觀經濟面臨的主要挑戰亦已浮現，如企業現金萎縮、利潤率下降及利息成本上升，將威脅就業及消耗家庭儲蓄，比起削弱市場終端需求，對全球經濟增長或帶來更嚴重影響。

因此，科法斯最新預料2024年全球經濟增速由今年的2.4%放緩至2.2%，比6月時預測再稍降0.1個百分點，基本前景仍然看淡，特別是對已發展的經濟體。在此背景下，該機構一口氣下調5個國家以及16個行業的風險評級，即使是次降級國家主要是新西蘭、芬蘭及瑞典等，並未涉及中國，但仍表明內地經濟在疫情後的復甦表現令人失望，更是拖慢全球經濟明年增長的元兇之一，未來內地經濟仍需時重拾昔日增速，估計今、明兩年內地經濟分別僅升4.5%及4%。

為免受累於中美緊張局勢升級，美中貿易全國委員會的調查顯示，美國商界領袖銳意減少在華投資，並將投資轉移到其他友好國家，如墨西哥。該國數據顯示，今年上半年的外國直接投資（FDI）規模超過290億美元，按年大增41%。若按來源國劃分，美國佔FDI總額43%，墨西哥政府對外形容，已確立自身作為美國最佳投資目的地之地位。

52%估墨西哥披索做贏家 最近外媒針對全球貿易戰橫行之下的投資者策略進行調查，結果發現在320位受訪者中，近五分之四指出連串制裁、出口管制和補貼等措施明顯對經濟增長構成風險，但同時有不少投資者已積極尋找貿易新格局的獲利方法。多達52%受訪者押注未來一年在貨幣市場上的大贏家，將會是墨西哥披索，這比例甚至遠高於看好人民幣，背後在於美國和加拿大企業正縮短供應鏈並減少對中國的依賴，墨西哥正迎來一波投資熱潮，可見世界資本以至企業家一直信奉的自由貿易信條正隨時代演變而修改，反而抓緊貿易戰及近岸外判相關的機會。

惠譽料中企海外生產設施增 中美兩國貿易對壘，中國資本市場大受衝擊，中企資金亦有席捲越南、泰國等趨勢，企圖擺脫中美雙邊貿易脫鈎的潛在危機。

國際評級機構惠譽在10月底發表報告，指貿易壁壘和地緣政治風險不斷升溫的情況下，預期中國製造商對海外生產設施的投資可能會持續增加，惟存在較高的推行風險。

華走資規模逾7年最多 據日媒報道，資金流出中國的速度正在加快，9月錄得逾7年半以來最大淨流出規模，涉資高達539億美元，主因外企收縮在華業務規模，以及中國富裕階層將資金轉移海外。在9月淨流出規模之中，與直接投資相關如製造業工廠建築的佔比顯著，淨流出262億美元，佔比近半，並屬2010年有可比數據以來最多。

時移世易，中企也擴張生產布局，以增強供應鏈的彈性，冀有助維持並攻佔更多國際市場份額，但在某些海外市場恐面臨更高的執行或監管風險。惠譽提到，自2018年以來，愈來愈多中國高科技製造商將其供應鏈由中國分散到其他國家，以避開美國關稅，及對沖不斷加劇的地緣政治緊張局勢。具有競爭力的中國清潔能源企業包括新能源電池設備生產商，也一直在增加終端市場的離岸產能，除了繞過內地同業競爭，更重要是適切應對有利於當地生產的貿易壁壘。

外闖欠營運經驗風險高 中國製造商的投資目的地較為多元化，雖然在已開發的海外市場擴建設施可能會提高生產成本，但亦可望節省關稅和物流成本。問題是內地製造商相較全球同業，或欠缺海外營運經驗。惠譽認為，對於那些快速擴張、投資營運新市場的中企來說，執行風險上尤其高企；特定行業打入美國市場時，也面臨高度的監管不確定性，這可能限制他們獲得額外市場份額的能力。

受累中東危機 歐通脹戰未獲勝 歐美國家步入寒冬，對能源需求顯著增加。即使紐約期油較去年俄烏戰爭衍生的能源危機、曾推高油價飆升至每桶123.7美元相比，已見顯著回落，但國際間明顯吸取了俄烏戰火教訓，對供應着全球三分之一原油的中東危機充滿戒備，更促使一度深陷能源困境的歐洲地區通脹前景尚未能安心。歐洲央行行長拉加德日前警告，通脹戰仍未獲勝。

外媒調查多位經濟學家的預測中值，顯示歐洲區11月消費價格指數（CPI）年增率料進一步回落至2.7%，並為12月4日歐洲央行進行議息政策會議前最後一批通脹數據參考。拉加德上周五亦指，現時貨幣政策處於需要專注觀察影響通脹不同力量的階段，距離目標通脹率2%還有很長的路要走，尤其是高息效力存不確定性。

油價或高見150美元 寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明提醒，油價上升壓力之一來自產油供應，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）意外延期開會，把開會日期由11月26日延遲至11月30日，市場解讀油組國家在減產協議上各執一詞，在會議前未能達成共同協議。他預測，明年1月交付的紐約期油價格，於12月會在每桶72至85美元間波動。

鑑於中東緊張局勢可能推高油價，安永首席經濟學家格Greg Daco擔憂在中東衝突失控、美國或伊朗介入的最嚴重情況下，油價或狂飆50美元，到今年底高見每桶150美元。

淡季金價料窄幅上落 國際金價方面，李焜明指，金價年內曾升上每安士2,053.13美元高位，平均每日收市價為1,932.45美元，按年計算升幅為8.58%。金價走勢視乎全球地緣政治風險、通脹數據、央行吸納和沽售額度。同時，投資者需衡量高昂的美元匯價成本。踏入12月這個傳統商品市場交易淡季，他預測金價或在窄幅區間交易，波幅介乎1,930至2,030美元。

全球經濟增速料放緩 中東局勢緊張或推高油價。 美國商界把投資轉移到其他友好國家，包括墨西哥。 內地製造商對海外生產設施的投資料持續增加。