中植系涉違法 遭內地立案查

內地民營資產管理公司中植集團在自爆資不抵債後數日，北京市執法部門朝陽分局發通知，依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對「解某某」等多名犯罪嫌疑人採刑事強制措施。由於中植集團創始人解直錕已於2021年心臟病發死亡，相信「解某某」指的是解直錕的親屬。通報還呼籲投資者進行報案登記，以協助全面查清案情及追贓挽損。

自解直錕猝然離世以來，中植集團便被爆出現流動性危機，今年以來中植旗下中融信託的信託產品多次無法如期兌付。中植最終在上周三發公開致歉信，直言內部管理面臨失效狀態，初步盡調發現集團總資產帳面金額約2,000億元（人民幣‧下同），可是剔除保證金後相關負債本息規模約為4,200億至4,600億元，意味集團資不抵債至少2,200億元。

雖然中植在致歉信沒有提及危機源頭，不過，外界普遍認為大多是與房地產掛鈎的投資產品有關。旗下中融財報披露，截至去年底，其信託資產的10.69%投資在房地產行業。

摩天大廈魔咒難杜絕 值得關注是，外媒引述世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）的數據顯示，在全球排名前50的摩天大廈中，單是中國便包攬一半之多，是美國的3倍以上。雖然內地已限制了新樓高度，卻難以杜絕「摩天大廈魔咒」。

「摩天大廈魔咒」，源於在1999年由德意志銀行駐香港研究主管Andrew Lawrence提出的摩天大樓指數（Skyscraper Index），把超高大廈的落成日期，與經濟的起伏按時序並列，他發現每次有摩天大廈的高度刷新紀錄，落成期前後總會發生經濟衰退或股市蕭條。今年中國仍有很多在建的超高層建築項目，資料顯示，有85座摩天大樓「正在興建中」，另有85座摩天大樓「已提交方案」。